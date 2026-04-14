Полина Диброва ответила на резкие высказывания Кудрявцевой о браке с телеведущим
Телеведущий Дмитрий Дибров после скандального развода со своей женой Полиной пришел на программу «Секрет на миллион» на НТВ, где раскрыл некоторые подробности их отношений.
Ведущая шоу Лера Кудрявцева периодически делала резкие высказывания в адрес Дибровой, намекая, что та почти ничем не занималась в браке и «от скуки пошла налево». Саму Диброву задели эти слова, и она решила ответить.
По ее словам, Дибров в самом деле хотел, чтобы она не работала и была дома. Однако Полина была против такого.
— Вот так живешь с человеком 16 лет, детьми занимаешься, бизнес строишь, верно служишь супругой, и это все напрочь перечеркивают. Надеюсь, что жизнь расставит все по местам. Вряд ли Лера может просто убрать и помыть свой огромный дом. Это просто нереально сделать самому, когда у тебя трое детей. Это возможно, когда ты живешь в квартире, — возмутилась Диброва.
Она рассказала, что после заключения брака Дибров сразу сказал ей, что она не будет работать, а за домом и детьми будут ухаживать няни и домработницы.
— У нас была круглосуточная няня, потому что я спала с мужем. Мне няня звонила среди ночи, я просыпалась, шла к няне, кормила ребенка, потом возвращалась к Диме. Для Димы было это важно — чтобы отношения мужчины и женщины сохранялись. У каждого свой уклад, — рассказала она.
Диброва заявила, что занималась бытом и ухаживала за домом, когда самого телеведущего не было дома, поскольку не хотела рушить его устои и расстраивать.
— Я, кстати, довольно часто убиралась, меня это расслабляло. Мне надо было что-то делать — я бежала на кухню, брала тряпку... Дима этого никогда не видел. Лера тоже не видела, потому что в гостях у нас никогда не была. Друзья, которые приходили к нам в гости, могут рассказать, как я хлопотала, — заявила она в в шоу «Переговорка» с продюсером Герой Иващенко на Propusk.tv и «Радио 1».
В начале апреля Дмитрий Дибров рассказал, кому после развода достался автопарк, городское жилье и загородный дом на Рублевке. Детей супруги тоже поделили. Старший сын Александр остался жить с отцом, младших забрала к себе мама.
Ранее Дибров появился на Российской национальной музыкальной премии «Виктория» с новой спутницей. Мероприятие мужчина посетил с нутрициологом Екатериной Гусевой.