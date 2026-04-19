Почему на самом деле Шейк бросила Роналду

Ирина Шейк и Криштиану Роналду были одной из самых ярких пар в шоу-бизнесе. Однако, какими бы счастливыми ни казались их отношения со стороны, в конце концов звезды разбежались. О том, как развивался их роман и почему он закончился, — в материале «Рамблера».

Коротко о звездах

Ирина Шейк родилась в Челябинской области, в городе Еманжелинске. Ее детство даже близко не было связано с модельной индустрией: мать работала учительницей музыки, отец — шахтером. После его ранней смерти семья оказалась в сложном финансовом положении. И Ирине, и ее сестре Татьяне, и их матери, которой пришлось в одиночку обеспечивать девочек, пришлось непросто.

В модельный бизнес Шейк пришла уже в юности — после победы в региональном конкурсе красоты. В начале 2000-х она переехала сначала в Москву, а затем перебралась за границу — того требовала индустрия: крупные контракты были сосредоточены в Европе и США. К началу 2010-х Шейк уже сотрудничала с крупными брендами и в 2011 году стала первой россиянкой, появившейся на обложке легендарного спортивного журнала Sports Illustrated.

Криштиану Роналду — один из самых узнаваемых футболистов своего поколения. К моменту знакомства с Шейк он уже играл за мадридский «Реал» и гордо носил звание ‎самого дорого футболиста. При этом спортсмен строил не только спортивную карьеру, но и создавал коммерческую империю, в которой главную роль играл личный бренд.

Как развивался их роман?

Они познакомились в 2010 году на съемках рекламной кампании Armani Exchange. По воспоминаниям самого Роналду, ему «пришлось за ней побегать» — Шейк не сразу ответила взаимностью, писал «‎Советский спорт».

В конце концов Криштиану удалось влюбить Ирину в себя. Пара стала вместе летать отдыхать, появлялась на мероприятиях и снималась для глянца. При этом им часто приходилось расставаться: Роналду жил в Мадриде, Шейк работала между Нью-Йорком и Европой. Чтобы чаще видеться, модель подстраивала график съемок под его матчи.

Почему они расстались?

О разрыве стало известно в январе 2015 года. Поводом для обсуждений стало отсутствие Шейк на церемонии «Золотого мяча», куда Роналду пришел один. Тогда и стало ясно, что отношения завершены.

Ирина не сразу раскрыла причину расставания. Она намекала, но не делала прямых заявлений. Так, в марте 2015 года в беседе с испанским журналом Hola Шейк отметила, что рядом с партнером женщина должна чувствовать себя уверенно, а не сомневаться в нем. ‎Также она публично заявила об инфантильности футболиста:

«‎Мой идеальный мужчина — справедливый, честный, он джентльмен, который знает, как относиться к женщинам. Я не доверяю мужчинам, которые заставляют нас чувствовать себя несчастными, потому что они мальчики, а не мужчины»

Также, по словам модели, Роналду заставлял ее чувствовать себя «некрасивой и неуверенной». Ей потребовалось время понять, что она «встречается не с тем мужчиной». Деталями Шейк делилась с изданием EL PAÍS.

«Вы должны знать, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой и каковы его ценности, а это самое важное в жизни. Если вы с кем-то, значит, вы оба движетесь в одном направлении и ищете одного и того же», — резюмировала звезда.

Позднее, в мае, модель призналась, что причиной разрыва послужили многочисленные измены Роналду. По ее словам, она продолжала верить возлюбленному, даже когда появились первые слухи об измене. Об этом писало издание РИА Новости со ссылкой на The Sun. Как признавалась сама Ирина, Криштиану обманул ее, из-за чего она чувствует себя глупой.

The Guardian Шейк говорила, что считает важными честность и взаимное уважение в отношениях. Она отмечала, что рядом с партнером женщина должна чувствовать себя уверенно, а не сомневаться в нем.

Отдельно в прессе упоминались возможные разногласия с семьей футболиста. Однако эти данные не получили подтверждения.

С кем Шейк встречалась после?

После расставания с Криштиану Роналду личная жизнь Ирины Шейк довольно быстро снова оказалась в центре внимания. Уже весной 2015 года ее начали замечать в компании американского актера Брэдли Купера — вскоре стало ясно, что речь идет о новом романе.

В отличие от отношений с Роналду, которые с самого начала были публичными, союз с Купером модель не выставляла напоказ: они редко появлялись вместе на красных дорожках и почти не комментировали личную жизнь. При этом было ясно, что их отношения развиваются стремительно. Уже в 2016 году Шейк познакомилась с матерью актера — Глорией Кампано, с которой, по данным прессы, у нее сложились теплые отношения.

К концу 2016 года модель стала реже участвовать в показах и появляться съемках, а в ноябре того же года стало известно о ее беременности — Шейк вышла на подиум Victoria’s Secret, уже находясь в положении.

В марте 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сен Шейк Купер. После рождения ребенка Шейк на некоторое время снизила рабочую активность и сосредоточилась на семье, хотя полностью из индустрии не уходила.

В 2019 году стало известно об их расставании, при этом они сохранили нормальные отношения и совместно участвуют в воспитании ребенка. Достоверных причин неизвестно, однако ходили слухи, что разрыв могли спровоцировать различия в образе жизни и приоритетах, высокая занятость обоих и накопившееся напряжение после нескольких лет совместной жизни.

После расставания с Купером Шейк неоднократно приписывали романы. В 2021 году ее связывали с музыкантом Канье Уэстом — их вместе видели во Франции. Потом в медиа появлялась версия о ее возможных отношениях с профессиональным игроком в американский футбол Томом Брэди. Но, опять же, все это было не более, чем домыслами — нет и не было ни одного доказательство.

Что с Шейк сейчас?

Сегодня Ирина живет в Нью-Йорке, активно занимается воспитанием любимой дочки и продолжает работать в индустрии моды. Она участвует в показах, снимается для глянца и сотрудничает с международными брендами.

В России Шейк появляется нечасто. После визита в 2024 году в интервью журналу D la Repubblica Ирина заявила, что любит свою страну, но постоянно находиться на Родине не намерена.

Также стало известно о ее задолженности налоговой. Сначала сумма составляла 322,22 рубля, однако в итоге из-за накопления пенни сумма выросла до чуть более двух тысяч рублей, сообщил telegram-канале Shot. Четыре года судебные приставы пытались разыскать Ирину и в конце концов просто аннулировали ее долг.

