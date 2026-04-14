«Выбора нет»: Ева Власова потеряла голос перед концертом

Певица Ева Власова потеряла голос перед концертом. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», несмотря на это, артистка не стала отменять мероприятие и исполнила живьем все заявленные песни.

По словам Власовой, она «потеряла, потом нашла, потом опять потеряла» свой голос, а перед концертом его пришлось «находить». В ее связки «влили все, что можно».

«Удивительный факт, что когда говорю, слышна сипотца, но, когда пою — нормально. Вообще нежелательно петь на такое горло, но выбора нет. Я знаю, что на мои концерты приезжают люди из других городов», — заявила артистка.

Она подчеркнула, что программа не сокращалась, однако более сложные песни пришлось переместить к концу. Под фонограмму Власова петь отказывается, поскольку у нее возникает ощущение, что обманывает слушателя.