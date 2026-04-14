Блогерша и телеведущая Виктория Боня записала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, сделала она это «от лица народа».

Боня высказалась на тему последних событий, произошедших в стране. Она, в частности, упомянула ситуацию с наводнением, которое произошло в Дагестане, проект постановления правительства о порядке предоставления разрешений на добычу краснокнижных животных и массовое изъятие домашнего скота. Кроме того, блогерша пожаловалась на блокировку Instagram.

Сетевая знаменитость считает, что до главы государства могут «неправильно доносить информацию».