48-летний Егор Бероев показал фото с 21-летней женой и отключил комментарии

Российский актер Егор Бероев показал фото с 21-летней женой, балериной и актрисой Анной Панкратовой, и отключил комментарии. Пост появился на его странице в Instagram* (признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летний артист поделился кадрами с премьеры фильма «Кукла» в Токио. Известно, что он выступил режиссером картины, а Панкратова исполнила в ней главную роль. На размещенных снимках он предстал в голубой рубашке, синем пиджаке, джинсах и очках с затемненными линзами. В свою очередь, избранница знаменитости позировала в джинсовом мини-платье и кроссовках.

При этом автор поста ограничил возможность писать комментарии под публикацией после нескольких оставленных юзерами высказываний.

«Ты убил семью»: Алферова раскрыла правду о разводе и не пожалела слов для Бероева

В марте бывшая жена Бероева актриса Ксения Алферова высказалась о болезненном разводе с ним. В феврале сообщалось, что Бероев тайно женился на Панкратовой. До этого актер заявил, что расстался с Алферовой в 2022 году после 20 лет брака. Он добавил, что семьи у них «нет уже давно», а сам он желает бывшей жене всего доброго и благодарен ей «за все хорошее и плохое». Инсайдеры утверждают, что Бероев и Алферова официально развелись в 2025 году.