Близкая подруга Лерчек впервые высказалась о решении суда по Артему Чекалину

Семь лет колонии общего режима и штраф в размере 194,5 млн рублей — такой вердикт вынес Гагаринский суд Москвы бывшему мужу блогерши Валерии Чекалиной (известной как Лерчек). Решение суда стало шоком даже для тех, кто находится в близком кругу семьи.

Корреспонденты Teleprogramma.org дозвонились до Евгении Кривцовой. Блогер, которую сама Чекалина считает не просто подругой, а почти родным человеком, долго не могла подобрать слов. Услышав вопрос о приговоре, Евгения сначала не поверила в услышанное.

«Да вы что? Мне нечего сказать», — ответила она на вопрос о приговоре.

Кривцова, известная своей близостью к Лере и её детям, не стала скрывать эмоций. В её голосе слышалась неприкрытая боль и отчаяние за будущее ребят, которых она знает с малых лет.

«Просто очень жаль детей, что с ними будет… Боже, какой кошмар», — добавила она.

Журналисты отметили, что Евгения несколько раз извинилась за свою немногословность, объяснив это сильным волнением.

Напомним, прокуратура изначально запрашивала для Чекалина 7,5 года колонии и штраф в 194,5 млн рублей, однако суд счёл возможным смягчить наказание на полгода. Сам инцидент, по данным следствия, касается финансовых операций, проведённых в обход валютного законодательства.