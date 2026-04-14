Гуфа обязали выплатить 10 тысяч за неоплату другого штрафа за парковку

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) нарушил правила парковки и получил за это штраф. Впоследствии артист не оплатил его. В связи с этим певца оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Об этом во вторник, 14 апреля, стало известно из материалов дела.

— Рэпера Гуфа оштрафовали на 10 тысяч за неоплату другого штрафа за парковку, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на материалы.

Первый штраф в размере пяти тысяч за платную парковку певец получил в сентябре прошлого года. Из-за неуплаты в его отношении завели новое административное дело.

В конце февраля Гуфу назначили наказание по делу о самоуправстве. Ему дали один год колонии условно. Рэпер вместе с приятелем избил и ограбил мужчину в банном комплексе в Апрелевке. У потерпевшего украли IPhone 14 Pro. Позднее в отношении Гуфа и его товарища завели уголовное дело о грабеже, но впоследствии статью переквалифицировали, и рэпера начали судить за самоуправство.