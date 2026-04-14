Семейное счастье, съемки и слова об СВО: как живет актер Сергей Пиоро

Актер Сергей Пиоро продолжает играть в театре и сниматься в российских проектах. News.ru рассказал, что известно о личной жизни артиста и его мнении о спецоперации на Украине.

Карьера и личная жизнь

Сергей Пиоро родился 14 февраля 1972 года в Екатеринбурге. Окончил Екатеринбургский театральный институт. Наиболее широкую популярность артисту принесли роли капитана Шустова в сериале «След» и Павла Владимировича Зуева в ситкоме «Универ. Новая общага». При этом сам актер заявлял, что «След» стал препятствием для его карьеры.

«Я должен был сниматься в одном очень интересном проекте, уже примерил костюм, был на гриме. И тут мне позвонила кастинг-директор и спросила, снимаюсь ли в "Следе" и сколько. Через полчаса она позвонила еще раз и сказала, что мы расстаемся. Объяснение было следующее: режиссер хочет видеть неизвестного артиста», — рассказывал Пиоро, отмечая, что таких историй было много.

Также Пиоро снимался в проектах «Все смешалось в доме…», «Обручальное кольцо», «Лучше, чем люди», «Туристическая полиция», «Горемыки», «Точка ноль» и других. Всего за свою карьеру он снялся в 60 фильмах и сериалах.

В 2006 году Пиоро сыграл свадьбу с коллегой Еленой Головзиной, с которой вместе снимался в сериале «Все смешалось в доме…». Супруга младше актера на 10 лет и играла роль дочери персонажа Пиоро. У пары есть сын Арсений, который родился в 2009 году.

«Женщины — с другой планеты. Они — с Венеры, а мы, мужчины, — с Марса. И это будет всегда. Откуда, думаешь, у женщины эта логика? Но это их логика, и для них она оправданна. Для нас она другая, но если мы поймем этот момент и эти трудности перевода начнут смягчаться, то произойдет симбиоз. В этом и есть секрет семейного счастья», — рассуждал он.

Мнение об СВО

Сергей Пиоро заявлял, что не собирается покидать РФ. Он подчеркивал, что ему нравится путешествовать по разным странам, пока это было возможно и границы были открыты, однако «дома всегда лучше». Свое мнение о спецоперации актер не высказывал, поскольку не видит в этом смысла.

«А зачем это делать? Кто я такой, чтобы высказываться на эту тему в соцсетях? Для этого есть телевизор. Там все высказываются. Есть куча разных программ, каналов», — добавил он.

Творческая деятельность

Сейчас Пиоро задействован в спектаклях «Время обнимать» и «Мертвые души». Кроме того, в 2026 году вышел сериал «Универ. 15 лет спустя» с его участием, а в скором времени на экраны выйдет «Находка века».