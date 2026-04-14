Фанатов Чумакова возмутили страстные танцы артиста с поклонницей во время концерта

Российский певец Алексей Чумаков попал в центр скандала — фанатов артиста возмутили его страстные танцы с поклонницей во время концерта.

Одна из посетительниц мероприятия опубликовала в своем личном блоге видео, на котором танцует вместе с исполнителем.

Пользователи Сети раскритиковали Чумакова за бестактность — они заметили, что женщине некомфортно и она старается держать дистанцию, выставляя руки вперед.

Супругу певца Юлию Ковальчук фанаты уже призвали быть внимательней и «не спускать мужу с рук» таких тесных контактов.

До этого актриса Анна Хилькевич раскритиковала своего коллегу по сериалу «Универ» Арарата Кещяна на фоне громкого скандала с внебрачным сыном артиста.

Кроме того, ссенью 2025 года дрессировщик Аскольд Запашный тоже удивил общественность неожиданными откровениями о личной жизни. Тогда он рассказал о своей любовнице и внебрачном ребенке.

Бывшая жена Запашного назвала его «предателем на миллион». Однако, по словам женщины, она все еще продолжает искренне верить в настоящую любовь.