Известный журналист устроил скандал на интервью Собчак и раскричался матом

Известный журналист, бывший директор вещания русскоязычного канала RT Антон Красовский вышел из себя во время интервью телеведущей Ксении Собчак и устроил скандал. В видео их разговора, опубликованном на YouTube, он обматерил водителя, который вез их.

В ролике Собчак и Красовский сели в автозак и поехали по улицам Москвы. В какой-то момент журналист попросил водителя съехать с Садового кольца, но вскоре заметил, что его просьбу проигнорировали.

«Мы уже объезжаем Садовое кольцо заново», — сказал он, после чего выругался матом.

Красовский потребовал, чтобы автомобиль остановили, однако водитель продолжил ехать. В результате журналист сильно разозлился.

«Останавливайтесь, я перехожу в машину. Что непонятно-то, ***? Человек говорит вам, вы, ***, на меня прямо не реагируете, ***. Я вам, что, ***, декорация, ***?!» — закричал он.

После этого Красовский сел в свою машину и уехал. Съемки интервью продолжились позднее в тот же день у него дома.

Ранее сообщалось, что Красовского объявили в розыск на Украине. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны. С 2014 года журналист находится в базе украинского сайта «Миротворец».