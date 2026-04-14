Слухи о том, что певица Алла Пугачева вернется в Россию, чтобы отпраздновать свой день рождения и решить другие задачи, не соответствуют действительности. Как сообщает «Фонтанка», об этом заявила концертный директор артистки Елена Чупракова.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что в свой день рождения, 15 апреля, Пугачева уже должна быть в Московском регионе, чтобы «решать текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности». По его словам, он получил эту информацию «из первых уст».

«Это неправда», — прокомментировала Чупракова его слова.

Напомним, что Пугачева вместе с семьей уехала из России в 2022 году. Сперва она обосновалась в Израиле, а после начала боевых действий там — уехала на Кипр.

Пугачева отпраздновала Пасху в короткой юбке без мужа

Последний публичный визит артистки в РФ был в мае 2023 года — тогда она посетила прощание с модельером Валентином Юдашкиным. СМИ также заявляли, что Пугачева приезжала в Россию в ноябре 2023 года. Тогда она въехала в РФ через Псковскую область.