Эвелина Бледанс выкрала сына с синдромом Дауна из реанимации

У Эвелины Бледанс двое сыновей. Старший - Николай - родился во втором браке популярной артистки. Он уже взрослый и давно живет в Израиле. От третьего мужа Александра Семина Эвелина родила второго сына Семена. На днях ему исполнилось 14 лет.

Уже во время беременности артистку предупредили, что ребенок может появиться на свет с особенностями, однако та твердо решила рожать.

"Появился на свет Семен. Вокруг были не радость и счастье. Акушерка, доктор и анестезиолог были в шоке", - поведала Бледанс в новом выпуске шоу "Звезды сошлись".

По словам актрисы, ей даже советовали отказаться от ребенка, потому что он якобы "будет овощем" и не сможет никого узнавать. Кроме того, ее предупредили о побочных болезнях, которые приходят с течением жизни. Ее ребенку с рождения нужны были остеопаты, логопеды.

Однако Эвелина не боялась никаких трудностей.

"Я украла сына из реанимации, потому что мне не давали его кормить грудью. У него было слабое сердце, но я как мать чувствовала, что мое молоко даст ребенку возможность ожить и не быть синим комочком, которого я видела", - рассказала актриса.

После расставания с мужем заботы о сыне с синдромом Дауна легли полностью на плечи Бледанс. Однако она сохраняет оптимизм. С самого рождения Семен ездит с актрисой на съемки, путешествует, посещает различные мероприятия.

Бледанс даже задумывается уже о том, как будет в дальнейшем складываться личная жизнь ее младшего наследника. Актриса надеется, что он сможет встретить достойную женщину.