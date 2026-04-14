Алсу назвала один продукт, который убрала из своего райдера, и объяснила почему

Певица Алсу призналась, что убрала из своего райдера шоколад. В разговоре с «Пятым каналом» она объяснила своё решение попытками минимизировать количество сахара в рационе. По её словам, раньше в райдере было очень много шоколада, но сейчас она старается намного реже есть сладости.

К слову, эксперимент с полным отказом от сахара Алсу уже проделывала, и дался он ей очень непросто.

«Очень тяжело отказаться от сахара. У меня были эксперименты в прошлом году, когда я полностью убирала все углеводы, включая фрукты и ягоды. Не только конфеты. Это очень сложно. Первые две недели меня прямо трясло, когда я видела что-то сладкое. Потом, наоборот, привыкаешь и чувствуешь себя очень классно», — поделилась она.

На данный момент артистка старается добавить в рацион больше белка.

Ранее Алсу рассказала, что её перестали узнавать друзья после полной смены имиджа.