Чумакова раскритиковали в Сети за танцы с поклонницей

Пользователи соцсетей раскритиковали артиста Алексея Чумакова за «горячие» танцы с поклонницей на выступлении. Об этом сообщает Super.ru.

Накануне в Сеть попали кадры с одного из концертов артиста, где тот танцует с одной из посетительниц. По мнению комментаторов, Чумаков нарушал границы.

«Батя то наш кобель», «Иск за моральный ущерб подали», «Как-то не айс так при живой жене танцевать», — писали пользователи соцсетей.

Напомним, что Чумаков уже почти 13 лет женат на певице, экс-солистке группы «Блестящие» Юлии Ковальчук. У пары растут две дочери — Амелия и Алисия.

В марте прошлого года артист оказался в центре скандала из-за своего интервью, где он рассказал о мыслях при знакомстве с будущей супругой. Он заявил, что оценивал ее по критерию «вдул бы или не вдул». Кроме того, он говори, что «мужчина ничего не должен» в браке. Ковальчук защищала мужа от критики и говорила, что такому «яркому альфа-самцу» непонятна формулировка «мужчина должен».