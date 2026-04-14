Экс-муж Бритни Спирс отреагировал на новость, что певица легла в рехаб

Бывший супруг Бритни Спирс Кевин Федерлайн доволен тем, что певица решила пройти лечение в реабилитационной больнице.

Об этом сообщает издание TMZ.

«Кевин в курсе сообщений о том, что она легла в реабилитационный центр.Он рад, что Бритни получает помощь. По всей видимости, это решение она приняла сама, оно не было навязано ей кем-то другим», — заявил адвокат Федерлайна Марк Винсент Каплан.

13 апреля стало известно, что Бритни Спирс, задержанная ранее за вождение в нетрезвом виде, сама поместила себя в лечебное учреждение. Об этом сообщило издание People со ссылкой на представителя артистки.

«Бритни предпримет правильные шаги и последует закону и, надеемся, это станет первым шагом к давно необходимым в жизни Бритни переменам», — цитирует издание слова представителя.

По словам собеседника издания, задержание Спирс было досадным и «совершенно непростительным» инцидентом.

Бритни Спирс доставили в полицейский участок в наручниках в ночь на 5 марта и освободили в районе 6 утра. Ее подозревают в употреблении наркотиков и алкоголя перед тем, как сесть за руль. В документах, подтверждающих задержание, профессия звезды указана как «знаменитость». Суд по поводу вождения в нетрезвом виде должен состояться 4 мая.