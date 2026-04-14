Экс-солистка «Миража» высказалась о передаче Цыгановой песен Пугачевой

Певица Гулькина заявила, что Цыганова может петь песни Пугачевой после ее отъезда из России

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина не против того, чтобы ее коллега Виктория Цыганова исполняла песни Аллы Пугачевой. Ее слова передает издание «Абзац».

Гулькина считает некорректным, когда песни исполнителя используют при его полном здравии. Однако, по мнению певицы, в ситуации с Пугачевой немного иначе, так как артистка уехала из России.

«Если Алла не живет в этой стране, то, в принципе, наверное, ничего в этом нет ужасного. И Вика, может быть, даже очень здраво рассуждает в этом смысле. Наверное, это ее личное дело. И если авторские права позволяют, то пусть поет, будем радоваться», — поделилась бывшая солистка «Миража».

Гулькина добавила, что сама не желает исполнять хиты Пугачевой, несмотря на симпатию к ним. Певица объяснила, что у них с коллегой разный стиль.

В апреле глава ФПБК Виталий Бородин в своих соцсетях опубликовал пост, в котором призвал лишить Аллу Пугачеву звания и передать ее песни «уважаемым артистам». Он считает, что композиции могут войти в репертуар Виктории Цыгановой, SHAMAN, Александра Маршала, группы «Любэ» и Олега Газманова. Сама артистка поддержала его идею, отметив в беседе с «Газетой.Ru», что некоторые из песен Пугачевой — это наследие, которое не принадлежит уехавшей из страны вокалистке.