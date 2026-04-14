Больше не тайна: как Лерчек назвала сына от возлюбленного из Аргентины

В феврале этого года Валерия вновь стала мамой. Она родила сына, имя которого до недавнего времени держалось в секрете.

В феврале этого года известная блогерша Валерия Чекалина снова стала мамой. Своего четвертого ребенка звезда соцсетей родила от нового возлюбленного — танцора из Аргентины Луиса Сквиччиарини. К сожалению, радостное событие омрачилось тяжелыми новостями о здоровье: вскоре после родов у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Сейчас она борется с болезнью и проходит курс химиотерапии.

Долгое время родители скрывали, какое же имя они выбрали для сына. Однако накануне завеса тайны наконец спала. Как сообщили в издании РИА Новости, мальчика назвали Даниэлем. Об этом журналистам рассказали люди из окружения Валерии и Луиса.

Напомним, у блогерши также подрастают трое детей от первого брака с Артемом Чекалиным. Супруги официально расстались весной 2024 года. Параллельно с личными переменами в жизни Лерчек, завершился громкий процесс над ее бывшим мужем. Буквально вчера суд вынес приговор Артему Чекалину по делу о незаконных валютных переводах по подложным документам. Бывшего мужа Лерчек приговорили к 7 годам колонии. Его адвокаты планируют подать апелляцию.