Мария Погребняк о своей беременности в 18: «Это был просто удар»

Мария объяснила, почему ей так легко дается роль многодетной мамы. Светская львица готова и к пятому ребенку.

Мария Погребняк считается одной из самых известных многодетных мам в российском шоу-бизнесе. В браке с футболистом Павлом Погребняком у нее родились трое сыновей: Артем, Павел и Алексей. А недавно статус звезды обновился — в союзе с бизнесменом Игорем Головинским на свет появился четвертый наследник, которого назвали Владимиром.

Своего первого ребенка Мария родила рано. Будущей светской львице было 18 лет. В беседе с изданием «Абзац» она призналась, что тогда новости о ребенке стали для нее настоящим шоком и вызвали сильный страх перед неизвестностью. Однако после рождения первенца все сомнения исчезли.

«Я только поступила в университет. И конечно, для меня это был просто удар: как дальше, что дальше... Говорят: если Бог дал ребеночка, то и на ребеночка даст. Так и получилось», — призналась Погребняк.

Блондинка гордится старшими сыновьями и называет их своей главной опорой и защитой. Молодые люди уже сами зарабатывают деньги. Младший Владимир, которому исполнилось полтора года, тоже радует: мальчик сам засыпает, убирает игрушки и даже помогает на кухне. Мария Погребняк уверена, что легкость материнства зависит от правильных ценностей. Поэтому она готова родить и в пятый раз.