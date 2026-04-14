Блогерша Лерчек назвала новорожденного сына Даниэлем

Онкобольная блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) и ее возлюбленный, тренер по танцам Луис Сквиччиарини, назвали новорожденного сына Даниэлем. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источник из окружения звезды. "Пара дала ребенку двойное имя, но чаще его называют Даниэль", — заявил инсайдер. В феврале Валерия Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностировали рак желудка 4-й стадии. К заявлению адвокаты блогерши приложила выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу. 16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов. 6 апреля Лерчек снялась в парике с младшим сыном. В ролике Валерия Чекалина сидела на диване с новорожденным сыном. Блогерша была запечатлена в парике с длинными волосами и пижаме. Знаменитость со слезами на глазах поблагодарила поклонников за поддержку.