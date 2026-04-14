Земфира* хранит крупные сбережения в России

Певица Земфира* (признана Минюстом РФ иностранным агентом), покинувшая Россию после начала специальной военной операции, продолжает держать средства в российских банках. Как сообщает Shot, с 2022 года она внесла на накопительные счета около 30 млн рублей, а проценты по вкладам за это время составили примерно 3,5 млн рублей.

По данным источника, деньги продолжают поступать на счета в нескольких российских банках. Певица соблюдает требования законодательства: под публикациями в соцсетях она ставит маркировку иноагента, чтобы избежать проблем на родине и сохранить имущество.

У Земфиры* в России также остаются действующее ИП и нежилое помещение в подвале дома в Хорошевском районе Москвы. Квартиру на Фрунзенской набережной она переписала на актрису Ренату Литвинову, с которой в 2022 году переехала в Париж.

Сама Земфира* в Москву не возвращается, тогда как Литвинова, не включенная в реестр иноагентов, по данным Shot, иногда прилетает в Россию на процедуры к косметологам.

Ранее в СМИ распространилась информация, что певица Земфира* следит за статусом индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом.