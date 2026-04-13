Бородина пожаловалась на здоровье: «Какая-то жесть»

Ксения Бородина почти слегла с «новой» болезнью. Ведущую атаковала аллергия, о которой она раньше ничего и не знала.

Ксения Бородина, как и многие аллергики, сейчас страдает. В самом разгаре сезон цветения березы, и состояние ведущей заметно ухудшилось. Ужас в том, что впервые болезнь проявилась у нее только год назад.

В ТГ-канале Бородина опубликовала «тревожные» видео. Она, сидя за рулем, рассказала о своей болезни.

«Сейчас, я так понимаю, идет цветение березы. Это какая-то жесть, просто невероятная. Уже который день я просто говорю в нос, из носа все льется», — пожаловалась на здоровье Ксения.

Беда в том, что предполагаемая причина симптомов, береза, растет у соседа Бородиной. «Как уговорить спилить эту березу нахрен, а? Потому что прямо к моему дому эта береза, как будто они для меня ее посадили, а не для себя. Зачем им в конце забора эта береза?» — задалась вопросом блогерша.

«Сдала анализы на аллергены, вот жду результаты. Но вообще, конечно, у меня никогда не было аллергии, ни на что и никогда, но с прошлого года все изменилось. Кто борется с аллергией, как спасаетесь?» — попросила Бородина помощи у неравнодушных фолловеров.

В комментариях Ксении насоветовали самых разных средств, а кто-то вообще порекомендовал радикальный метод — покинуть Москву и улететь туда, где нет никаких березок.