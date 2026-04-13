Погребняк и Боня бурно отреагировали на приговор Чекалину: «Бесчеловечно!»
Приговор Артему Чекалину взволновал общество. О судьбе блогера высказались возмущенные селебрити.
Сегодня стала известна участь бизнесмена Артема Чекалина. Блогеру дали семь лет колонии, также он должен выплатить штраф в миллионном размере. Приговор привел общественность в шок. Селебрити уже начали публиковать эмоциональные посты в защиту Чекалина.
О приговоре высказалась Мария Погребняк. Она в ужасе от того, что суд оказался настолько суров и не учел, что у Артема осталось трое детей, мать которых тяжело больна.
Она считает, что бабушки никогда не заменят детям маму и папу.
Она надеется, что суд пересмотрит решение, иначе три детские жизни будут покалечены.
В ужасе от приговора и Виктория Боня.
«Это показательная порка. Чиновники воруют миллиарды, а здесь человек со своих денег не выплатил налог, но потом закрыл все штрафы и пени. Люди заплатили сполна», — заявила она в личном блоге.