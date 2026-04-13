Погребняк и Боня бурно отреагировали на приговор Чекалину: «Бесчеловечно!»

Приговор Артему Чекалину взволновал общество. О судьбе блогера высказались возмущенные селебрити.

Сегодня стала известна участь бизнесмена Артема Чекалина. Блогеру дали семь лет колонии, также он должен выплатить штраф в миллионном размере. Приговор привел общественность в шок. Селебрити уже начали публиковать эмоциональные посты в защиту Чекалина.

О приговоре высказалась Мария Погребняк. Она в ужасе от того, что суд оказался настолько суров и не учел, что у Артема осталось трое детей, мать которых тяжело больна.

«Сейчас кто будет растить детей, пока Лера лечится? Не могу себе представить состояние детей. Папа в колонии, мама серьезно больна», — написала возмущенная Мария в ТГ-канале.

Она считает, что бабушки никогда не заменят детям маму и папу.

«Артем никого не убил, не покалечил. Это экономическое преступление, и лишать свободы отца троих детей, которым сейчас как никогда нужна его поддержка и забота, — это бесчеловечно!» — продолжила свой эмоциональный пост Погребняк.

Она надеется, что суд пересмотрит решение, иначе три детские жизни будут покалечены.

В ужасе от приговора и Виктория Боня.