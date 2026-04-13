Продюсер оценил идею передачи песен Пугачевой уважаемым артистам

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что ни один артист не сможет перепеть композиции Аллы Пугачевой. Его комментарий приводит Общественная служба новостей.

© Global look

Медиаменеджер отметил талант певицы Виктории Цыгановой, которая пожелала исполнить некоторые хиты уехавшей из России Примадонны. В то же время он заявил, что считает Пугачеву легендой, которую не могут заменить другие артисты.

«К сожалению, нет ни одного артиста, который бы смог исполнить настолько шедеврально хиты Аллы Борисовны Пугачевой, как она сама», — считает Дворцов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал передать хиты Пугачевой уважаемым артистам. Помимо Виктории Цыгановой, к таким исполнителям он отнес Александра Маршала, группу «Любэ», Олега Газманова и Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.