Долина сыграла в спектакле про старушку, которую выгнали из квартиры

Лариса Долина сыграла эпизод в спектакле, речь в котором шла о старушке, которую незаконно выгнали из квартиры. Об этом пишет Мах-канал SHOT.

Как отмечает канал, 70-летняя артистка сыграла адвоката и подругу судьи в спектакле "Мечта Фемиды" авторства Михаила Барщевского.

В одном из эпизодов постановки героиня Долиной слушает историю от судьи в исполнении Натальи Бочкаревой, которая рассматривала дело бабушки, оставшейся без квартиры из-за мошенников.

По сюжету этой старушке предложили продать дом и прописать в городской квартире, а в итоге продали и квартиру. Пострадавшая пришла к судье, но ее обвинили в поддельных документах. Героиня Долиной, слушая эти воспоминания, рассмеялась.

SHOT указывает, что завершился спектакль песней "Погода в доме".

Автор пьесы Михаил Барщевский больше известен как адвокат. Он состоит в коллегии, которая представляла интересы Долиной в скандальном деле с квартирой в Хамовниках.

Весной 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру в Москве Полине Лурье, а деньги отдала мошенникам. После этого певица обратилась в полицию и подала иск в суд, оспорив сделку.

Покупательнице пришлось дойти до Верховного суда, защищая свое право собственности на жилье. В итоге конечная инстанция оставила квартиру за Лурье, обязав Долину покинуть проданное жилье.