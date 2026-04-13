Дочь Лолиты с синдромом Аспергера отказалась от ее помощи

Дочь певицы Лолиты Милявской Ева, которой поставили диагноз синдром Аспергера, отказалась от ее помощи. Об этом сама артистка рассказала в интервью KP.RU.

Известно, что девушка живет отдельно от своей мамы. По словам Лолиты, Ева делится с ней тем, что считает нужным.

«Она чувствует себя прекрасно. Делится тем, чем считает нужным. За помощью не обращается, говорит "Мам, я же не попрошайка". А я ей отвечаю, что лучше бы была попрошайкой», — сообщила Милявская.

Она также добавила, что желает своей дочери «жить свою жизнь в кайф». Как отметила Лолита, сейчас Ева не стремится к публичности.

