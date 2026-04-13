Заслуженная артистка РФ Алсу рассказала о своем ритуале перед выходом на сцену. Как сообщает Пятый канал, на сольном концерте Евы Власовой она призналась, что перед выступлением всегда читает молитву.

Певица отметила, что артисты — такие же люди, как и все остальные. В жизни у них могут происходить абсолютно разные ситуации, но это не должно отражаться на работе, ведь зрители приходят на концерт как на праздник.

«Я должна радовать своего зрителя. Перед выходом на сцену я произношу молитву, которой меня научила моя бабушка. И это всегда мне очень помогает, заряжает на позитив», — заявила Алсу.

Ранее певица призналась, что убрала из райдера любимый продукт — шоколад. По словам Алсу, ей было очень тяжело от сладкого и первое время ее трясло, когда она видела сладости.