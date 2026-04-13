Жена Гарика Мартиросяна потеряла деньги на красной дорожке

Жанна Левина-Мартиросян, супруга Гарика Мартиросяна, потеряла деньги на красной дорожке. Об этом она рассказала в личном блоге в запрещённой соцсети. Оказывается, всё случилось на премьере фильма «Королёк моей любви». Супруга комика не заметила, как у неё расстегнулась сумка, а оттуда выпали деньги.

«На красной дорожке у меня открылась сумка и выпали деньги. Так что премьера для меня вышла дороже, чем я ожидала. Фильм, несмотря на это, классный! Веселый, смешной, яркий, музыкальный! Очень хорошая, качественная работа. Браво», — поделилась Жанна.

