Сергей Зверев неожиданно начал набирать популярность среди молодежи

62-летний шоумен Сергей Зверев неожиданно для себя стал популярным среди молодого поколения после того, как записал совместную песню с исполнителем Славой Марлоу, передает «Звездач».

По словам самого Зверева, поначалу он не понимал, кто такой Марлоу, но после знакомства согласился на сотрудничество. Результат превзошел ожидания: подростки пришли в восторг, а сам артист поначалу был в шоке от новой волны внимания.

К проекту также присоединилась певица Glukoza, с которой Зверев станцевал под свою старую песню и снял это на видео.

Сергей Зверев — российский стилист, шоумен и певец, получивший известность в 2000-х благодаря эпатажному образу, ярким нарядам и хитам «Дольче Габбана» и «Свадьба». В последние годы он отошел от активной медийной деятельности, но неожиданно обрел новую волну популярности среди зумеров.

Родственница Зверева обвинила шоумена в лицемерии на фоне кончины племянников

Ранее стало известно, что племянник артиста и стилиста Сергея Зверева Игорь погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. По словам Зверева, его племянника мобилизовали одним из первых, в зоне СВО он находился с осени 2022 года. До этого он был охотником.