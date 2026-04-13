Съемки за рубежом и главное достижение: где сейчас Дина Корзун

13 апреля актриса Дина Корзун отмечает юбилей — 55-летие. Как сообщает News.ru, накануне праздничной даты она дала интервью, в котором рассказала о съемках в сериале «Острые козырьки», своем отношении к ИИ и главном достижении.

Артистка рассказала, что сейчас у нее прекрасное весеннее настроение. Она призналась, что всегда просит гостей не дарить ей подарки и цветы на день рождения, ведь считает, что подарки должен делать сам именинник — например, организовать званый ужин и ухаживать за гостями.

В 2016 году Корзун появилась в третьем сезоне сериала «Острые козырьки», причем согласилась на участие, даже не читая сценария. Она отметила, что тогда жила в Лондоне и пришла на пробы, где разобрала сцену и поняла, что может представить русскую герцогиню, которая после революции проживает в Британии и продает свои драгоценности скупщику.

«В результате я играла эту сцену с Томом Харди. Так я и согласилась, подписала все документы, и только потом прислали сценарий — потому что он держался в секрете. Я об этом не знала и сообщила в соцсетях, что буду сниматься в "Острых козырьках". Я не предполагала, что сериал так любят. Потом у нас была читка, мы прочли все серии за несколько часов. Мне понравилось, как профессионально все было организовано», — рассказала актриса.

Она также высказалась о главной звезде и продюсере сериала — Киллиане Мерфи. По словам Корзун, артист доброжелателен и прост в общении, а на съемки проходил без лишней субординации и разделения по статусности.

«Он следил за всем, что происходило на площадке. Он заботливо предлагал принести мне стул. Мы с ним гримировались в одном вагончике, могли что-то отрепетировать. Честно говоря, я не видела других фильмов с его участием, поэтому у меня не было благоговейного страха перед ним. Для меня съемки с Киллианом — приятный опыт», — отметила она.

Говоря об ИИ в кино, Корзун допустила, что артистов попытаются заменить нейросетями, однако сама не поддерживает такой тренд. Она уверена, что после просмотра фильмов с ИИ зрители будут намного больше ценить фильмы с живыми артистами.

«Но в фильмах, где надо быстро бегать, высоко прыгать, ИИ будет полезен. Главное, в каких целях использовать искусственный интеллект, он — инструмент. Если его запрограммировать на нравственность и саморазвитие, то он сможет стать помощником на площадке», — подчеркнула артистка.

У Корзун также спросили, что она считает главным достижением в своей жизни. Она отметила, что принадлежит к той группе людей, которая понимает, что в мире много несправедливости.

«Наверное, поэтому я никогда не считала достижением материальные вещи, которыми можно похвастаться. Мудрость, внутренняя красота — вот главные богатства. Неважно, сколько у человека денег, машин. Когда мы уходим из этого мира, то забираем с собой не материальные вещи, а опыт, накопленные знания. Для меня самое главное достижение — чтобы рядом был человек, с которым хочешь находиться, который заботится о тебе и излучает доброту», — заявила актриса.

Корзун также отметила, что считает достижением, если за прожитый день ей удается стать ненамного лучше, чем вчера.