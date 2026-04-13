Знаменитый американский рэпер набил тату на русском языке
У известного американского рэпера BONES (настоящее имя — Элмо Кеннеди О'Коннор) появилась новая татуировка — надпись на русском языке «Белый дьявол». Об этом сообщает «Пятый канал».
На необычную «наколку» обратили внимание поклонники артиста, которые следят за его образом. Примечательно, что BONES только недавно начал украшать тело татуировками.
BONES — ключевая фигура андеграундного хип-хопа. Он известен как затворник и трудоголик. О'Коннор вырос между Калифорнией и Мичиганом, в 16 лет переехал в Лос-Анджелес, где основал объединение TeamSESH. Его музыку в стиле клауд-рэп и эмо-рэп отличают тягучие тексты и мрачные биты. В России рэпер выступал в 2018 году. Не исключено, что татуировка на русском языке — знак симпатии к российской аудитории.
Ранее депутат Евгений Марченко выступил с инициативой ограничить нанесение татуировок несовершеннолетним. В беседе с «Абзацем» парламентарий заявил, что российские дети — «не папуасы и не криминальные авторитеты», чтобы «пачкать кожу наколками».