Джастин Бибер стал самым высокооплачиваемым артистом на Coachella

Джастин Бибер побил очередной рекорд, став самым высокооплачиваемым артистом на фестивале Coachella. Daily Mail пишет, что певцу заплатили 10 миллионов долларов за то, чтобы он выступил хедлайнером мероприятия, что превосходит даже гонорары Бейонсе и Арианы Гранде.

При этом в Сети на Джастина обрушилась волна критики. Юзеры считают, что сумма, потраченная на гонорар Биберу, не совсем оправдана. Его якобы «ленивое» выступление не стоит таких огромных денег (напомним, Джастин отказался от спецэффектов, а просто включил на ноутбуке свои клипы и подпевал юному себе).

Впрочем, истинные фанаты Джастина оказались не столь придирчивы. А те, кто видел выступление собственными глазами, не устают публиковать восторженные отзывы о концерте Бибера. По их словам, увидеть, как повзрослевший Джастин подпевает молодому себе, было очень трогательно. Эффект оказался едва ли не терапевтический.