Мирослава Карпович намекнула на скорую свадьбу

Актриса Мирослава Карпович намекнула, что скоро выйдет замуж за актера Евгения Банифатова. Об этом сообщает Starhit.

Карпович играет вместе с Банифатовым в спектакле «Мастер и Маргарита». Фанаты давно подозревали актеров в романе. Например, Евгений публиковал видео с Мирославой, где они вместе ходили в магазин. Кроме того, оба делились фото одной и той же скульптуры с надписью «любовь».

На фоне слухов Карпович неожиданно высказалась в соцсетях, заявив, что готовится к свадьбе.

«Мы не выставляли отношения напоказ, зачем это в медиа? Раз сейчас все узналось, можно прервать молчание. Мы заканчиваем тур спектаклей „Мастер и Маргарита“ и, выдохнув, отправляемся на нашу свадьбу, для меня это очень важно», — написала артистка, опубликовав совместное фото с актером.

По информации Starhit, торжество может состояться уже в мае, а в свадебное путешествие пара поедет в июне. При этом источники отмечают, что подготовка идет в спешке, ведь из-за плотного графика у актрисы почти нет времени. Инсайдер также заявил, что знаменитости даже делили одну гримерку, а во время одного из недавних спектаклей целовались в коридоре.