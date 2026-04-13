Начало карьеры, громкий скандал, развод: как живет Ренат Агзамов

Кулинар Ренат Агзамов не только покорил любителей десертов, но и прославился как телеведущий. Однако сражаться в «Битве шефов» оказалось проще, чем сохранить семью — в 2024 году он развелся с женой Валерией, хоть один оставался и недолго. Starhit вспомнил биографию кондитера в день его 45-летия.

Карьера

Ренат Агзамов родился 13 апреля 1981 года в Киеве, однако вскоре после его рождения семья переехала в Сочи. Отец был шеф-поваром вагона-ресторана, и мальчик вместе со старшим братом буквально вырос на кухне. Тимур выбрал для себя кулинарию, а Ренат — кондитерское дело. Уже в 10 лет он научился печь хлеб, а в 16 — сделал первый торт. Юноша поступил в кулинарное училище в Краснодаре, хотя параллельно занимался боксом в Центре олимпийской подготовки ЦСКА.

Вернуться в Сочи братьям пришлось из-за болезни отца — он перенес инсульт и нуждался в лечении. Семейная драма сделала Агзамовых более самостоятельными и ускорила развитие в карьере. В 2002 году Ренат победил на чемпионате кондитеров и осознал, что ему пора покорять Москву. Туда братья поехали без связей и денег, однако быстро освоились в мегаполисе.

За первые полгода Ренат Агзамов успел поработать в семи разных местах, а затем устроился в ресторан «Ностальжи» шеф-кондитером. Позднее вместе с экс-директором ресторана он основал кейтеринг-сервис, но партнерство не сложилось, а кондитер покинул дело. После этого Агзамов предложил сотрудничество крупной компании — «Фили Бейкер».

«Я 14 лет руководил производством в "Фили Бейкер" и уверен, что перед тем, как открывать собственный бизнес, надо поработать в аналогичной компании и понять, как все устроено изнутри. Без этого опыта у меня никогда в жизни не получилось бы открыть собственное производство», — отмечал кулинар.

Работа на «Фили Бейкер» не мешала Ренату исполнять эксклюзивные заказы, а когда его торт показала в соцсетях Ксения Бородина, то десерты от Агзамова стали трендом. Кондитерские изделия у него заказывали самые разные знаменитости — Александр Овечкин, Егор Крид, Ани Лорак, Филипп Киркоров. Анастасию Волочкову кондитер поразил тортом, где с одной стороны стояли фигурки балерин в театре, а с другой — сама танцовщица садилась на шпагат в бане. Александра Ревву Ренат порадовал десертом с ягодами и червяком с его же лицом, а Наташа Королева заказывала у него торт для Тарзана с двумя девушками.

Еще больше популярность кондитера стала расти с его появлением на телевидении. Агзамов периодически появлялся еще на сочинском телеканале, в 2016 году работал с Ларисой Гузеевой на Первом канале в программе «ТилиТелеТесто», а в 2017 году сам написал каналу «Пятница!» с предложением о сотрудничестве.

«Мне ответили, пригласили, сняли пилот проекта „Кондитер“ у меня на производстве. Мы делали огромное количество больших необычных тортов. Каналу это стало интересно. Захотели показать всей стране, как создаются эти шедевры», — пояснял Ренат.

Эмоциональную реакцию основателя сети магазинов «Народный кондитер» сравнивали с ведущим Константином Ивлевым, так что зрители оказались в восторге, когда кулинары объединились в реалити «Битва шефов».

Брак и скандал из-за бывшей

В Москве Агзамов встретил Валерию Балашову, которая стала его женой и родила сына Тимура. В честь возлюбленной кондитер назвал роскошный шоколадный торт «Фонтан Valeri», при этом сам кулинар сравнивал супругу с легким муссом с малиной.

Проблемы в браке возникли, когда в 2019 году на горизонте появилась первая любовь кондитера — Наталья Джурило. С ней шеф встречался еще в Сочи, причем, по слухам, соперничал за нее с братом. Наталья заявляла, что перед переездом в Москву Агзамов открыл ей свои чувства, и девушка пообещала дождаться его домой.

Свадьба и рождение у Рената ребенка не изменило отношения Натальи к кондитеру. Женщина уверяла, что тайная связь продолжалась, а в 2017 году, когда она заболела после контакта с бездомной кошкой, Агзамов финансово помогал ей с лечением.

«Эта девушка была моей первой любовью в Сочи. Я с ней встречался, давно еще. И, естественно, когда она обратилась за помощью, я ей начал помогать финансово. Я у своей жены спросил даже: "Так-то и так-то, она заболела бешенством, ты не против, если я ей помогу материально"? Она говорит: "Ну, если человек нуждается в лечении, если человек умирает". Мне даже жена на это добро дала», — не отрицал факта поддержки ведущий.

Однако с другими заявлениями Джурило Агзамов не согласился. Женщина заявляла, что провела с ним отпуск в Пятигорске и забеременела. Кулинар якобы настаивал на аборте, однако ребенка женщина потеряла после нападения неизвестного, ударившего ее в живот. Наталья не сообщила о выкидыше, а когда здоровье стало еще хуже и денег от Рената перестало хватать, то решилась на шантаж.

«Были угрозы похищения ребенка, угрозы похищения моей жены. Она говорила, что у нее есть больной СПИДом друг, который придет в школу к моему ребенку, уколет его и сделает инвалидом. Я пошел и написал заявление в полицию», — рассказывал сам Агзамов.

Наталья угрозы не опровергала, подчеркивая, что просто хотела добиться компенсации за подорванное после выкидыша и болезни здоровье. Ренат же отмечал, что в материалах дела есть доказательства, что женщина не была беременна, как и опровержения истории с избиением. В итоге Джурило получила срок за вымогательство, однако в 2022 году вышла из колонии за примерное поведение.

Развод и новые отношения

В минувшем январе выяснилось, что Агзамов два года как развелся с Валерией. По словам последней, отношения просто изжили себя.

«Да, давно. Просто мы не афишируем. Мы вместе так решили. У нас дружеские отношения, теплые, в принципе, все хорошо. Думаю, причина простая — долгий брак. Такое бывает… Сын проживает и с папой, и со мной, по-разному», — заявила Агзамова.

Бывшие супруги поддерживают общение ради сына, а сам Ренат уже не одинок. По слухам, ведущий встречается с коллегой по цеху Яной Сойко. 34-летняя женщина тоже разведена и воспитывает двух дочек. Влюбленные не афишируют отношения, однако мужчина, которого показывает Яна в социальных сетях, похож на кулинара. Кроме того, Агзамов не стесняется флиртовать с Сойко в комментариях.