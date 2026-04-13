Полина Диброва призналась, когда на самом деле ушла к Роману Товстику

Полина Диброва прокомментировала перемены в личной жизни после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым. Она подтвердила, что сейчас состоит в отношениях с бизнесменом Романом Товстиком, однако опровергла слухи о многолетнем романе.

По ее словам, отношения с новым избранником начались летом прошлого года, а разговоры о восьмилетней связи она назвала несоответствующими действительности.

— Эта история про восемь лет… Ни одной фотографии у нас за это время не было, ни одного свидетеля. Я просто сейчас чувствую себя спецагентом просто, которому удавалось скрываться якобы восемь лет! — поделилась 36-летняя Диброва в шоу «Переговорка» с продюсером Герой Иващенко Propusk.tv и «Радио 1».

Диброва подчеркнула, что решение о разрыве прежнего брака было принято ею самостоятельно. Она также отметила, что ни она, ни Товстик не оказывали давления друг на друга в вопросе развода, и оба действовали осознанно. По ее мнению, подобные решения являются личным выбором взрослых людей.

Кроме того, Диброва обратилась к критикам, заявив, что посторонние не располагают полной информацией о ситуации. Она добавила, что в браке Дмитрий Дибров заботился о семье, а распространяемые оценки считает необоснованными.

30 сентября 2025 года СМИ сообщили, что суд официально развел бизнесмена Романа Товстика с его женой Еленой после скандала — предприниматель закрутил роман с Полиной Дибровой, уже экс-супругой звездного телеведущего Дмитрия Диброва. Однако на тот момент пара по документам все еще состояла в браке. Изначально интересы Елены в суде представляла юрист Екатерина Гордон.