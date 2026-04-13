Юрий Дудь* перевел брату в Россию крупную сумму

Блогер Юрий Дудь* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) с начала военных действий регулярно переводит деньги своему старшему брату Игорю, сообщает Shot. По данным Telegram-канала, ежемесячная сумма поддержки составляет около 70 тыс. рублей.

Чаще всего переводы оформляются от имени супруги блогера Ольги, чтобы не привлекать внимание к его статусу иноагента, хотя иногда Дудь* переводит деньги и от своего имени.

Игорь Дудь уехал из России осенью 2022 года после объявления мобилизации, но позже вернулся в Москву. До отъезда он 16 лет проработал на госслужбе советником управления с зарплатой около 170 тыс. рублей в месяц, но потерял должность после того, как покинул страну, и трудоустроиться обратно не смог. Сейчас Игорь живет в Лефортово и, вероятно, из-за фамилии сталкивается с трудностями в карьере. Он закрыл свои соцсети и удалил упоминания о родстве с братом.

Ранее Shot публиковал видеообращение российских военных, после чего СК начал проверку в отношении Юрия Дудя* из-за интервью с лидером РДК** Денисом Капустиным***. Также в Москве была арестована квартира блогера.

Пригожин рассказал о предложении Юрия Дудя*

Также ранее руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что Юрий Дудь*, возможно, понесет уголовное наказание по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, однако не отправится в тюрьму.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

** организация признана в России террористической и запрещена.

*** внесен в перечень экстремистов и террористов.