Бритни Спирс отправили в клинику: достигла дна

Бритни Спирс легла в рехаб по своей воле. Начать лечение всемирно известную артистку сподвигнул недавний арест за вождение в нетрезвом виде, а также совет близких ей людей. Сообщается, что певица поняла, что "достигла дна", поэтому сама обратилась в реабилитационный центр, передает TMZ.

Напомним, что в начале марта полиция задержала известную американскую певицу Бритни Спирс. Правоохранители обнаружили, что она была в неадекватном состоянии.

Оказывается, Бритни Спирс привлекла внимание полиции после того, как выехала на встречную полосу движения. Кроме того, элитная иномарка артистки ехала с превышением скорости.

При задержании американская исполнительница, которая в последнее время известна не своими песнями, а странными танцами, "проявляла признаки опьянения" и провалила тесты на трезвость. В результате Бритни была арестована за "управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения" и помещена в тюрьму округа Вентура.

В тюрьме Спирс "много плакала" и вела себя "странно". Также сообщалось, что полицейские доставили артистку в тюремную больницу.