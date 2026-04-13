Полина Диброва раскрыла новые подробности о романе с Товстиком

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опровергла, что ушла к бизнесмену Роману Товстику еще восемь лет назад. Об этом сообщает Starhit.

Напомним, что Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года после 16 лет брака. Товстик также развелся со своей супругой Еленой Товстик. Последняя уверяла, что избранник давно тайно встречался с Полиной — речь даже заходила о том, что роман длится уже восемь лет.

Полина подчеркнула, что никто никого не «уводил» — она никогда не призывала любовника просить жену. Кроме того, к этому не призывал и Товстик — они самостоятельно приняли решения о разводах.

«Я к Роману ушла в июле. Эта история про восемь лет… Ни одной фотографии у нас за это время не было, ни одного свидетеля. Я просто сейчас чувствую себя спецагентом просто, которому удавалось скрываться якобы восемь лет!», — рассказала Диброва.

Она также обратилась к недоброжелателям, подчеркнув, что комментаторы в социальных сетях на самом деле ничего не знают о произошедшем в их семьях.