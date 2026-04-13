Пугачева отпраздновала Пасху в короткой юбке без мужа

76‑летняя Алла Пугачёва уже пятый год находится в эмиграции. Певица не так часто делится с поклонниками своими фотографиями, однако накануне, по случаю праздника, она опубликовала снимок, на котором предстала в ярком наряде.

Алла Борисовна стояла на лужайке около пасхальных декораций и позировала фотографу, улыбаясь. Компанию Примадонне составил аниматор, одетый в костюм кролика. Для праздника артистка подобрала роскошный наряд, состоящий из блестящего свитера и короткой юбки в тон.

«Светлый праздник прошёл, а свет в душе остался», — подписала Алла Пугачёва снимок.

76-летней певице пришлось отмечать Пасху без родных: её 49‑летний муж Максим Галкин (Признан иноагентом в РФ) в настоящее время находится в США. Комик проводит отдых в Нью‑Йорке вместе с 12‑летними детьми — Лизой и Гарри. Недавно шоумен опубликовал свежие фото с повзрослевшими наследниками и восхитил подписчиков своего блога.