«Пусть сам работает»: Бузова пожаловалась на пагубное влияние Шаляпина

Совместная работа с певцом Прохором Шаляпиным неожиданно повлияла на отношение известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой к работе и отдыху.

Несмотря на плотный график, певица и телеведущая задумалась о важности эмоциональной перезагрузки.

Об этом артистка рассказала в интерью «Московскому комсомольцу». По её словам, на неё подействовал расслабленный и спокойный ритм жизни коллеги.

«С Прохором я пообщалась всего пару дней, и теперь я вообще не хочу ничего больше делать, – призналась Бузова. – Он меня расслабил. Пусть теперь сам идёт работает, а я, красивая, буду стоять и улыбаться».

При этом график знаменитости остаётся насыщенным: Бузову по-прежнему активно приглашают на съёмки, выступления и концерты.

«Как возвращаться в этот режим сумасшедший? Отдыхать – это, оказывается, так классно!», – поделилась своими размышлениями телеведущая.

В этой связи она призвала всех не бояться делать паузы и прислушиваться к себе.

«Выключайте мозг, разрешите себе жить, разрешите себе ошибаться, пробуйте, рискуйте, газуйте и ничего не бойтесь!», – резюмировала Бузова.

