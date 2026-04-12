Стало известно об убытках компании Валдиса Пельша

Кинокомпания Валдиса Пельша впервые понесла убытки и потеряла за год почти 14 млн рублей. Об этом сообщает канал Shot.

По данным канала, телеведущий 13 лет назад основал компанию «РД Студия». Она производит документальные фильмы для ТВ и соцсетей.

В 2024 году фирма заработала 11 млн рублей, но в 2025-м выручка упала почти в девять раз — с 86 млн до 10 млн рублей. Убытки достигли 13,9 млн рублей.

Сейчас Пельш активно участвует в разных шоу и ведёт частные мероприятия. В начале 2026 года «РД-студия» представила новый документальный фильм.

В прошлом году сообщалось, что Пельш активно работает на корпоративах, получая около 2–3 миллионов рублей за одно мероприятие.