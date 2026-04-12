Дочь Маши Распутиной пожаловалась на жизнь с родителями: «Я считаю себя жертвой»

Дочь певицы Маши Распутиной, 25-летняя Мария Захарова, откровенно рассказала о непростых отношениях с родителями и желании начать самостоятельную жизнь. Девушка живёт отдельно — в гостевом доме на участке семьи.

В программе «Ты не поверишь!» она рассказала, что это двухэтажное здание с сауной, которое мать в шутку называет «баней». Однако такой формат жизни Марии не кажется полноценной независимостью: она по-прежнему чувствует зависимость от родителей и мечтает о собственном жилье.

Зарабатывает дочь артистки на фрилансе — около 50 тысяч рублей в месяц. Этих средств, как признается Мария, недостаточно для переезда, о котором она давно думает.

Ситуацию осложнила и недавняя личная трагедия: у девушки пропал шпиц. Поиски питомца пара ведёт самостоятельно — родители участия не принимают. В целом она описывает отношения с семьёй как поверхностные: близкие не интересуются ни её окружением, ни личной жизнью.

Избранник Марии старше её на 11 лет, однако знакомство с родителями до сих пор не состоялось. По словам девушки, мать не спешит принимать потенциального зятя и считает, что серьезный разговор возможен только в случае свадьбы.

У Марии накопилось немало претензий к родителям: «Я считаю себя жертвой. У меня нет ни квартир, ни машин. Я бы хотела жить отдельно. На что мама говорит: "Поскольку сейчас судебные тяжбы, у отца нет такой возможности"».

Ранее Маша Распутина пожаловалась, что дети Виктора Захарова её ненавидят.