«Вы с ума сошли»: Васильева эмоционально отреагировала на новость о восьмом внуке

Актриса Татьяна Васильева эмоционально отреагировала на новость о восьмом внуке. Об этом сообщает Super.ru.

О беременности своей супруги артистке рассказал сын Филипп. Он приехал в гости к матери и вручил необычный подарок — снимок узи в рамке. Васильева не сразу поняла, что это значит.

«Опять?! Опять что ли? Да вы врете... Вы с ума сошли», — сказала Васильева, когда поняла, что означает этот презент.

Напомним, что прошлый внук Васильевой родился всего год назад. В апреле 2025 года актриса сообщила о появлении на свет маленького Яши.

Известную актрису Татьяну Васильеву сбил автомобиль

Ранее Васильева заявляла, что ее внук Григорий стал жертвой мошенников и отдал им 1,5 млн рублей. По ее словам, 15-летнему подростку угрожали, что причинят вред родителям.