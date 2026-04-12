Дочь Михаила Турецкого трогательно обратилась к отцу по важному поводу

Дочь народного артиста Михаила Турецкого, Эмма Турецкая, трогательно поздравила отца с днём рождения, опубликовав в соцсетях откровенное и эмоциональное обращение.

В своём послании она призналась, что считает себя «самым богатым человеком на свете» — благодаря семье. Эмма подчеркнула, что во многом чувствует сходство с отцом и даже иногда поражается тому, насколько они похожи.

Она отметила, что жизнь творческого человека не бывает простой, но, несмотря на трудности, Турецкий всегда находит силы двигаться вперед и «делать невозможное».

По словам дочери, артист обладает особой энергетикой, которая вдохновляет окружающих и делает всё, к чему он прикасается, по-настоящему особенным.