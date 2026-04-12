Собчак засняли за поцелуем с Богомоловым

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак снялась за поцелуем с супругом, режиссером Константином Богомоловым. Знаменитость поделилась фото в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак позировала перед камерой в белом костюме с широкими брюками, черными сандалиями и золотым чокером. Журналистке уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж. Константин Богомолов был запечатлен в белой рубашке с галстуком и черном брючном костюме и туфлях. На одном из фото супруги целовались.

© Соцсети

«Очень люблю этого мужчину. И уже много лет. Хочется говорить об этом не только в праздники и годовщины , а иногда — просто так», — подписала пост знаменитость.

На днях актер Максим Виторган опубликовал фото с повзрослевшим сыном от Ксении Собчак. Артист рассказывал, что когда находится в Москве, всегда отводит Платона в школу. Перед выходом из дома они снялись в лифте, и звезда «Беспринципных» поделился этим кадром в Instagram.

Супруги развелись весной 2019 года. Телеведущая считает, что расставание прошло достаточно мягко для их сына. По словам бизнесвумен, они никогда не манипулировали Платоном, поэтому им удалось сохранить хорошие отношения.

13 сентября 2019 года Собчак расписалась с Богомоловым в Грибоедовском ЗАГСе, а затем обвенчалась в храме. Общих детей у супругов нет, однако телеведущая признавалась, что хотела бы вновь стать матерью.