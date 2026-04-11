Юмористка Борщева призналась, что считает высокий рост достоинством

Российская юмористка, бывшая участница шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказала о борьбе с детскими комплексами. Новое интервью празднующей 45-летие звезды опубликовало издание «СтарХит».

По словам Борщевой, комплексы по поводу внешности у нее были в подростковом возрасте.

«У меня было плохое зрение — я носила очки, у меня были кривые зубы, но я носила брекеты потом. Когда ты молодая, неопытная, не понимаешь, что с этим делать, ты просто грустишь», — признается она.

Артистка добавила, что взросление помогло взглянуть на себя по-новому.

«Потом ты понимаешь, что, к примеру, высокий рост — это достоинство, и не надо сутулиться. Когда ты заходишь куда-то с ровной осанкой, все тобой восхищаются», — делится Борщева.

Накануне Елена Борщева поделилась воспоминаниями из своего советского детства.