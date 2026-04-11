Стали известны результаты теста на наркотики турецкой актрисы Ханде Эрчел

Турецкая актриса Ханде Эрчел была оправдана по делу о возможном употреблении наркотиков. Как сообщает Sabah в субботу, 11 апреля, результаты проведенных анализов оказались отрицательными.

Имя актрисы фигурировало в рамках расследования, и ранее в отношении нее было вынесено постановление об аресте. Однако подозрения не подтвердились.

По данным экспертизы, в анализах Эрчел не обнаружили следов запрещенных веществ. Уточняется, что были выявлены лишь компоненты лекарственных препаратов, передает издание.

27 марта Ханде Эрчел задержали в аэропорту Стамбула в рамках расследования дела о распространении наркотиков. 28 марта артистка отвергла все обвинения в рамках уголовного дела и заявила, что никогда в жизни не употребляла запрещенных веществ. Она пояснила, что посещала ресторан отеля Bebek в Стамбуле, который присутствует в материалах дела, по деловым вопросам.

Ранее в Стамбуле был задержан турецкий актер Бурак Дениз в рамках антинаркотической операции «Рассвет». По данным Habertürk, что за ночь правоохранительные органы провели новую волну задержаний, в ходе которой в список попали 14 человек.