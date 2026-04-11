«Это все постановка»: Лоза назвал бутафорией полет американцев к Луне

Российский певец Юрий Лоза скептически оценил кадры с борта американского космического корабля «Орион», который облетел Луну. Музыкант считает, что фото круглой Земли — это «бутафория», созданная нейросетью, пишет aif.ru.

Лоза уверен, что полет американцев к Луне это фейк.

«Конечно же, опять все бутафория, опять постановка. Все фото и видео, которые США показали, они, тем более, говорят о том, что это все постановка», — сказал он.

В соцсетях музыкант также написал, что фото и видео полета было создано НАСА с помощью нейросети. По его словам, нейросеть делает реалистичные 3D-картинки, и «фотку нашей планеты слепить для нее — сущая безделица».

Ранее Лоза заявил, что обычный человек не располагает никакими инструментами, чтобы убедиться в реальности лунной миссии НАСА. Космическая отрасль Запада, по его словам, это «машина по освоению колоссальных бюджетов».