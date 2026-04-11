Особняк певца Валерия Меладзе снова выставили на продажу. Как пишет Mash, новая владелица отказалась в нем жить из-за того, что дом стоимостью 345 миллионов рублей после покупки пришлось восстанавливать и ремонтировать.

Как пишет источник, предприниматель приобрел коттедж в элитном поселке «Миллениум парк» в подарок дочери. Однако после сделки выяснилось, что дому требуется доработка: косметический ремонт выполнен некачественно, местами необходимо восстановление. Дочь отказалась от жилья, посчитав, что оно не подходит по стилю и расположено слишком далеко.

В результате особняк площадью 620 квадратных метров с участком 23 сотки остался пустым — его лишь поддерживают в порядке. Сейчас объект вновь выставлен на продажу, сообщается в публикации.

Стало известно, что певица Алла Пугачева выставила на продажу единственную квартиру в Москве. На риелторских сайтах аналогичные квартиры в этом же доме площадью около 303 квадратных метров продаются почти за полмиллиарда рублей.

Также СМИ сообщали, что Алла Пугачева может переехать с Кипра в Болгарию на постоянное место жительства из-за войны на Ближнем Востоке.