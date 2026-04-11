Киркорова раскритиковали за кулич ценой в 100 000 рублей

Народный артист России и эстрадный певец Филипп Киркоров подвергся критике в соцсетях после приобретения пасхального кулича ценой в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Цена пасхального изделия «от кутюр» удивила многих пользователей соцсетей. В комментариях они раскритиковали Киркорова, упрекнув в пристрастии к излишней роскоши и непонимании сути Пасхи и христианства.

«Ничего православного в этом нет», — отметил один пользователь.

«Жаль, что для вас Пасха — это вот эта красивая, но ничего не значащая ерунда в коробке», — написал другой. «Пасха — это не праздник тщеславия», — высказался третий.

Комментаторы также отметили, что «цена не православная» и «ежемесячный доход не позволяет купить кулич»,

Ранее певец похвастался роскошным продуктом от модельера и художника Дениса Симачева. Видео он опубликовал в соцсетях.

У кулича хрустальный купол и карамельный крест, всего 53 детали. К нему прилагаются яйца в сусальном золоте. Киркоров рассказал, что мастера-кондитеры работали 7 часов, и это «произведение искусства».