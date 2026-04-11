Стало известно о многомиллионном детоксе Светлакова

Комик и телеведущий Сергей Светлаков вместе с женой и двумя детьми отправился в лечебно-диагностический центр в Карелии, чтобы восстановить ментальное здоровье. Как сообщает телеграм-канал Shot, на оздоровление семьи ушло около 2,2 миллиона рублей.

Из них 1,5 миллиона — на программу «Антистресс», которую рекомендуют пациентам с синдромом психологического выгорания, тревожностью, подавленным настроением и стрессом. За эти деньги актёру и его супруге провели полный чек-ап организма, назначили массажи, грязевые, водные, косметологические и другие процедуры.

Двух сыновей Сергея записали на общеоздоровительные мероприятия — это обошлось примерно в 544 тысячи рублей. Семья остановилась в огромном номере с четырьмя комнатами, одна из которых была оборудована под процедурный кабинет.

Сергей лечился в этой клинике на протяжении пяти лет, но раньше — по программе для похудения. На курс «Антистресс» актёр записался впервые.

Кстати, телеведущий удачно инвестировал в горнодобывающую отрасль: прибыль компании, в которой он приобрёл 2,3%, составила 435 миллионов рублей. Вложение оказалось чрезвычайно удачным.